الخالصي: الأحزاب والمحاصصة هي من اختارت رئيس الوزراء وليس الشعب

2020/02/07 | 14:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال المرجع الديني آية الله العظمى جواد الخالصي ان المحاصصة “الجائرة” والأحزاب التابعة عادت من جديد واختارت رئيس وزراء خلاف المواصفات التي طرحها الشعب؛ منوها الى أن رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي ” من المشاركين في العملية السياسية، وجزءٌ من أحزاب الاحتلال، ويحمل أكثر من جنسية”.وطالب الخالصي في خطبة الجمعة،اليوم، في مدينة الكاظمية بعدم […]

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