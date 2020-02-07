مصرف سوريا المركزي يحدد سعر جديد لدولار الحوالات

2020/02/07 | 14:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف سوريا المركزي عن تحديد السعر التفضيلي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج عبر شبكة “ويسترن يونيون” العالمية بـ700 ليرة سورية للدولار.وأكد المركزي في بيان أنه اتخذ جملة إجراءات لضبط عملية تمويل المستوردات وتقديم التسهيلات وتحفيز العملية الإنتاجية، أبرزها تأمين التمويل اللازم لتنفيذ العقود، التي تم إبرامها مع السورية للتجارة والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية […]

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