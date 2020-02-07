ائتلاف النصر: تصويتنا على كابينة علاوي سيكون مرهونا باستقلالية المرشحين وكفاءتهم

2020/02/07 | 14:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت المتحدثة باسم ائتلاف النصر آيات المظفر، عن موقف ائتلافها من الاشتراك في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، ومن التصويت على كابينته الوزارية تحت قبة مجلس النواب.

وقالت المظفر في تصريح، إن حكومة علاوي ستكون مختلفة عن سابقاتها بفعل وضع الشارع وضغط المرجعية الدينية والكتل السياسية التي وضعت معايير محددة لتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة الى أن أولى المعايير التي دعا إليها ائتلاف النصر هي التنازل عن الامتيازات في هذه الحكومة، وان يتم الحصول على الامتيازات من خلال الانتخابات المبكرة وعبر صناديق الاقتراع.

وأوضحت المظفر أن تصويت ائتلاف النصر على كابينة علاوي سيكون مرهونا، اولاً باستقلالية الكابينة الوزارية، وثانياً أن تكون من الكفاءات والمستقلين بعيدا عن المحاصصة السياسية.

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