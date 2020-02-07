ائتلاف الوطنية يرفض تشكيل الحكومة في ظلّ الأجواء الحالية

2020/02/07 | 14:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلن ائتلاف الوطنية عن رفضه الخوض في مباحثات تشكيلة الحكومة الجديدة في ظلّ الأجواء التي يشهدها العراق.وقال القيادي في الائتلاف ضياء المعيني،اليوم “يستمر نزيف الدم، ويذبح الشباب العراقي، كل يوم، بشهية مفتوحة لجهات خارجة عن القانون، وعلى جثث الشهداء ووسط الجرحى ونحيب الثكالى يحتدم الصراع على السلطة وترسم خرائط بشعة لطائفية سياسية ومحاصصة حزبية […]

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