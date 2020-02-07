اقليم كوردستان يتصدى لازعاج الركاب في المواصلات العامة باجراءات مشددة

2020/02/07 | 14:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دخلت وبشكل رسمي بإقليم كوردستان، اجراءات حظر التدخين وتشغيل الراديو في سيارات الأجرة، تحت قانون تنظيم استعمال الراديو في المواصلات العامة.وعادة ما يعتبر الراديو أو صوت الأغاني والبرامج المسجلة في وسائل النقل العام في العراق مصدر إزعاج للركاب، وتترتب عليها كثير من المشاكل بين الركاب والسائقين أو بين الركاب أنفسهم لاختلاف أمزجتهم.لكن وزارة النقل والمواصلات في إقليم كوردستان أعلنت عن إصدار قانون متعلق بالراديو مع قانون حظر التدخين في سيارات الأجرة الصغيرة والحافلات.ويشمل القانون حظر استعمال الراديو داخل سيارات الأجرة.وينص على أنه "يجب إيقاف تشغيل جميع أجهزة الراديو أو أي أجهزة سمعية أخرى ويحظر تشغيلها إلا بموافقة الراكب".وفي بيان لها، قالت الوزارة إن "القانون سيتولى تنفيذه رجال المرور وشرطة البلديات، على أن يتم إيداع الغرامات المالية في خزينة حكومة إقليم كوردستان".وقال وزير النقل والمواصلات في الإقليم، أنو عبدوكا، في تصريح صحافي، إنه "ستكون هناك عقوبة قاسية ضد من ينتهكون القانون".ويتبع هذا الإجراء سياسة جديدة ألزمت جميع سائقي سيارات الأجرة والحافلات في إقليم كوردستان بالتسجيل والحصول على تصريح أمني قبل مزاولة أعمالهم، كما يلزم سائقي سيارات الأجرة والحافلات عرض "بطاقة تعريف السائق" داخل سياراتهم.

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