صفاء هادي يغيب عن تدريبات الشرطة بانتظار روسيا

2020/02/07 | 14:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر في نادي الشرطة، اليوم الجمعة، بان اللاعب صفاء هادي يواصل غيابه عن تدريبات الفريق.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "اللاعب صفاء هادي لم يتواجد في تدريبات الفريق منذ اسبوع تقريبا".

وبين ان "هادي ينتظر العقد المقدم له من احد اندية الدوري الروسي لغرض السفر والتواجد هناك".

واشار الى ان "الانتقالات في روسيا لم تنته وهناك أسبوعين لإمكانية انتقاله".

وتنتظر الشرطة مباراة في دوري ابطال اسيا امام استقلال ايران في اربيل .

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