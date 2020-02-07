تركيا تصدر 60 مليون وردة الى عشرات الدول بمناسبة عيد الحب

2020/02/07 | 14:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

صدرت تركيا 60 مليون وردة إلى 50 دولة، بمناسبة "عيد الحب" أو ما يعرف بـ"الفالنتين داي"، الذي يحتفلُ به الناسُ في جميع أنحاء العالم في الرابع عشر من شباط الجاري.

وأوضح إسماعيل يلماز، رئيس رابطة مصدّري نباتات الزينة في منطقة وسط الأناضول، اليوم الجمعة، إن شحن الزهور بدأ قبل نحو 20 يوم من "عيد الحب".

وبيّن أن صادرات الزهور بمناسبة "عيد الحب"، إلى 50 دولة ارتفعت خلال العام الحالي إلى 60 مليون زهرة، بعد أن كانت 54 مليونا خلال ذات المناسبة في 2018.وذكر أن 50 دولة استوردت الزهور التركية، وعلى رأسها هولندا وبريطانيا وألمانيا ورومانيا وأوكرانيا.ووفقا لأساطير رومانية فإن عيد الحب هو يوم "القديس فالنتين" الذي ارتبط اسمه بمفهوم الحب الرومانسي.وصار هذا اليوم تاريخا مميزا يعبر فيه المحبون عن مشاعرهم عن طريق إرسال بطاقات عيد الحب أو إهداء الزهور الحمراء.

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