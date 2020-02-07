2020/02/07 | 14:54 - المصدر: الغد برس

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الخزعلي: صار لزاماً على القائد العام للقوات المسلحة حماية المتظاه

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الخزعلي: صار لزاماً على القائد العام للقوات المسلحة حماية المتظاهرين وحفظ الأمن

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