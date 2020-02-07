2020/02/07 | 14:55 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق.. اليونسكو تهنئ العراق بإدراج النخيل ضمن لائحة التراث البشري غير المادي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/07 | 14:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. اليونسكو تهنئ العراق بإدراج النخيل ضمن لائحة التراث البشري غير المادي) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. اليونسكو تهنئ العراق بإدراج النخيل ضمن لائحة التراث البشري غير المادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).