هل يمكن لحفلة التخوين والشتائم ان تتوقف؟.. مشرق عباس

2020/02/07 | 14:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: مشرق عباس نريدها جميعا ان تتوقف ..لا احد يرغب ان يهين مشاعر اهله وجيرانه واصدقاءه ، لا احد يريد ان يحول الثورة ومنطلقاتها العظيمة الى حرب قبعات وتجاوزات ..ولكن كيف نوقف كل هذا؟ شبابنا منفعلون جداً ..يشعرون بالخدلان والتهديد ، يتهمون الصدريين بمحاولة سرقة ثورتهم ..يستفزهم ان يتحول المطعم التركي […]

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