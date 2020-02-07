محاولة تصفية ناشط مدني طعنا بالسكاكين شمالي ذي قار

2020/02/07 | 15:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..تعرض ناشط مدني لمحاولة تصفية طعنا بالسكاكين ، ليلة امس الخميس ، في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار .وحاول مسلحون مجهولون تصفية الناشط المدني ثائر هادي ناصر بطعنه عدة طعنات بالسكاكين عند بوابة مدينة الشطرة ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة .وتسبب الاعتداء باصابته بجروح بلغية نقل على اثرها الى المستشفى […]

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