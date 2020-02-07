الأمن النيابية: استكملنا نتائج التحقيق بأعمال العنف ضد المتظاهرين وسلمت الى عبد المهدي

2020/02/07 | 15:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية اكتمال التحقيقات في ملف قتل وقمع المتظاهرين في بغداد والمحافظات الجنوبية.

وقال عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي، إن لجنة الامن والدفاع النيابية استكملت رسميا التحقيق في ملف الاعتداء على ساحات التظاهر سواء في بغداد او المحافظات الجنوبية، وقامت برفع النتائج الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كونه الشخص المخول بالإعلان عن نتائج التحقيق التي توصلت لها اللجنة.

وأشار العزاوي الى وجود لجنة تحقيقية أخرى تشكلت في رئاسة الوزراء بأمر من عبد المهدي عملت بشكل منفصل، لافتا الى ان نتائج لجنة الدفاع النيابية ليس لها علاقة بما توصلت اليه اللجنة الثانية.

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