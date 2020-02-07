2020/02/07 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، الجمعة (07 شباط 2020)، انعقاد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين العراق وتركيا في العاصمة التركية أنقرة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وفد وزارة الخارجية إلى أنقرة أجرى الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين العراق وتركيا".

وأضاف، أن "المشاورات تناولت الملفات السياسية، والأمنية، والتجارية، وسبل تطوير العلاقات الاقتصادية، وأوضاع الجالية العراقية في تركيا".

وتابع البيان أنه "ترأس الوفد العراقي وكيل الوزارة السفير عبد الكريم هاشم، وبحضور سفير العراق لدى أنقرة حسن الجنابي، وترأس الجانب التركي وكيل وزارة الخارجية التركية السفير سعادت أونال".

بغداد اليوم-بغداد

علق الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الجمعة (07 شباط 2020)، على خطبة المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالمرجع علي السيستاني، مشدداً على فرض الامن وإرجاع هيبة الدولة.

وقال الخزعلي في تغريدة عبر منصة "تويتر&q

بغداد اليوم-النجف

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الجمعة (07 شباط 2020)، تشكيل لجنة تحقيقية بشأن الأحداث التي شهدتها ساحة المعتصمين، في محافظة النجف.

وقال الياسري في بيان تلقته (بغداد اليوم): "في الوقت الذي سعت به الحكومة المحلية للنجف الاشر

بغداد اليوم- بغداد

كشف زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الجمعة (07 شباط 2020)، سبب مخاطبته الأمم المتحدة لحماية المتظاهرين السلميين في العراق.

وقال علاوي في تغريدة على منصة "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم)، "مما يبعث على الاستغراب،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( انعقاد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين العراق وتركيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( انعقاد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين العراق وتركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).