الخزعلي معلقاً على خطبة المرجعية: يجب فرض الأمن وإرجاع هيبة الدولة

2020/02/07 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

علق الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الجمعة (07 شباط 2020)، على خطبة المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالمرجع علي السيستاني، مشدداً على فرض الامن وإرجاع هيبة الدولة.

وقال الخزعلي في تغريدة عبر منصة "تويتر": "بعد تشديد المرجعية الدينية وفي أكثر من خطبة على ضرورة حفظ الامن وتأمين ساحات التظاهر، صار لزاماً على القائد العام للقوات المسلحة ان يقوم بواجبه بفرض الأمن وارجاع هيبة الدولة".

وأضاف: "يجب على الجميع والإعلاميين خصوصاً دعمه في ذلك، لأنه الحل الوحيد لإعادة الاستقرار وحفظ الدماء".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالمرجع علي السيستاني، أنه لا غنى عن القوات الأمنية الرسمية في تفادي الوقوع بالفوضى والإخلال بالنظام العام.

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، الجمعة (07 شباط 2020)، انعقاد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين العراق وتركيا في العاصمة التركية أنقرة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وفد وزارة الخارجية إلى أنقرة أجرى الجولة

بغداد اليوم-النجف

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الجمعة (07 شباط 2020)، تشكيل لجنة تحقيقية بشأن الأحداث التي شهدتها ساحة المعتصمين، في محافظة النجف.

وقال الياسري في بيان تلقته (بغداد اليوم): "في الوقت الذي سعت به الحكومة المحلية للنجف الاشر

بغداد اليوم- بغداد

كشف زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الجمعة (07 شباط 2020)، سبب مخاطبته الأمم المتحدة لحماية المتظاهرين السلميين في العراق.

وقال علاوي في تغريدة على منصة "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم)، "مما يبعث على الاستغراب،

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