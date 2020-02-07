بيان لمحافظ النجف الأشرف حول الأحداث الاخيرة

2020/02/07 | 15:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر محافظ النجف الأشرف لؤي جواد الياسري بياناً أكد فيه تشكيل لجنة تحقيقية عليا للوقوف على الملابسات والاحداث المؤسفة التي حصلت في ساحة الصدرين وتسلي...

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