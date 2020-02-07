الشيخ قيس الخزعلي يشدد على فرض الامن وإرجاع هيبة الدولة

2020/02/07 | 15:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، انه ” صار لزاماً على القائد العام للقوات المسلحة ان يقوم بواجبه بفرض الأمن وارجاع هيبة الدولة”، خاصة ” بعد تشديد المرجعية الدينية على ضرورة حفظ الامن وتأمين ساحات التظاهر”.جاء ذلك في تغريدة لسماحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مانصه “بعد تشديد المرجعية […]

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