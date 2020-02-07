ظريف: مقتل سليماني نهاية لوجود قوات ترمب في المنطقة

2020/02/07 | 15:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد سجل نهاية وجود قواته في المنطقة بعد اغتيال قاسم سليماني.

وأكد ظريف في تصريح، أن البعض يدعي أن إيران تشن حروبا بالوكالة وعمليات ارهابية في المنطقة، في محاولة لتضليل الرأي العام عما ترتكبه الولايات المتحدة بحق الشعب الإيراني، مشيرا الى أن الولايات المتحدة اثبتت خوفها من المواجهة العسكرية باغتيالها لسليماني، فيما توعد بملاحقة الرئيس الأميركي قضائيا بتهمة الإرهاب الاقتصادي والثقافي عبر فريق من الحقوقيين الدوليين.

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