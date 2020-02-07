وفاة متظاهر متاثرا بأصابته باحداث جسر الزيتون

2020/02/07 | 15:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف /..توفي متظاهر ، مساء امس الخميس ، متاثرا باصابة تعرض لها في مواجهات الامن والمحتجين اثناء محاولة فض اعتصام جسر الزيتون في الناصرية قبل اكثر من شهرين .واصيب المتظاهر عباس كاظم بإطلاقات نارية عدة في منطقة البطن والصدر ارقدته في المستشفى الفترة الماضية ، خضع خلالها لعملية جراحية الا انه بقي […]

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