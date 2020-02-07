علي عرمش شوكت - فرصة تكليف رئيس الوزراء.. فرصة ل - لعبة كل يوم

2020/02/07 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_عرمش_شوكت كارثة ساحة الحبوبي في ذي قار، تتكرر" سيناريوها " في ساحة الصدرين بالنجف، وربما بل من المؤكد ان تتكرر بالتوالي في ساحات الحراك عموماً.ان صداها المؤلم الذي هز كل ضمير حي يبدو قد شمل ضمير السيد "محمدعلاوي" المكلف بتشكيل الوزارة الجديدة، لقد اعلنها الرجل بكل صراحة انه { لايمتلك الصلاحيات } وهي عذر لمن اراد التعذر.واذا عنى ذلك فارجح ما اراد قوله ان القرار مازال بيد " عبد المهدي".وهذا الاخير م......

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