2020/02/07 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي يمكن القول ان كالينيكوس هو احد ممثلي التيار الذي يزعم, ولربما اقل من غيره بكثير, ان لينين عمل قطيعة مع ماركس وانجلز بدلالة ان ثورة اكتوبر نشبت في دولة رأسمالية متخلفة وعلى عكس ما تكهن به ماركس.واحد اسباب القطيعة ان لينين لم يكن عضواً في الدائرة الداخلية لماركس.وفي الواقع, لم يلتق لينين قط بماركس أو إنجلز.وهؤلاء يخاطرون بفصل مشروع لينين او ابعاده دون داع عن مشروع ماركس وإنجلز.وزعم ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طلال الربيعي - العودة الى لينين 8) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#طلال الربيعي - العودة الى لينين 8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).