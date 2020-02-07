2020/02/07 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان يأبى الواقع الملموس في الدولة إلا ان يقدم نفسه دليلا على مدى ظلم وبشاعة وشناعة سلوكيات قادة واعضاء الاحزاب المؤلفة للحكومة واستهتارهم بحياة المواطنين اليهود قبل العرب من خلال تجريدهم من ضمائرهم وانسانيتهم والسماح لهم بممارسات اشبه ما تكون بممارسات الوحوش, ويتنافسون فيما بينهم على من سيظلم ويجحف اكثر ويعربد اكثر ويتنكر للسلام بمتطلباته المعروفة والتي بدونها لا يمكن ان يرى النور ومن سيدوس على قيم ال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سهيل قبلان - تجردوا من ضمائرهم وانسانيتهم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سهيل قبلان - تجردوا من ضمائرهم وانسانيتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).