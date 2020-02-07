الرئيس الأميركي يعلن مقتل زعيم تنظيم القاعدة في اليمن

2020/02/07 | 15:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قتل زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الإرهابي قاسم الريمي، خلال عملية عسكرية في اليمن.

وقال ترمب في تصريح، إن الريمي ارتكب أعمال عنف ضد المدنيين في اليمن، كما أنه سعى لتنفيذ وإلهام أنصاره بتنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة والقوات الأميركية.

وأضاف ترمب، أن قتل الريمي قد أضعف تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وفي شتى أنحاء العالم، كما أن هذه العملية مكنت الولايات المتحدة من القضاء على خطر تلك الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن القومي الأميركي.

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