2020/02/07 | 15:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقفات في الشارع الاردني رافضة لصفقة القرن المستقلة / شهدت محافظات الأردن ، بعد صلاة الجمعة ، وقفات رافضة لصفقة القرن التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا.واعتصم المئات امام السفارة الأميركية في عمان تلبية لدعوى التحالف الوطني لمجابهة صفقة القرن.وأكد المشاركون في الوقفة التي دعا إليها التحالف بمشاركة الحراكات الشعبية والشبابية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وقفات في الشارع الاردني رافضة لصفقة القرن) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وقفات في الشارع الاردني رافضة لصفقة القرن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).