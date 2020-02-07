خطبة المرجعية الدينية العليا: القوات الأمنية لم تقم بواجبها في حماية المتظاهرين

2020/02/07 | 15:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نص خطبة المرجعية الدينية العليا التي تلاها السيد احمد الصافي في صلاة الجمعة.نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب سماحة السيد (دام ظلّه) في النجف الأشرف: لا بد من الإشارة الى امرين يتعلقان بأحداث هذا الأسبوع : أولاً: انه على … Readmore

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