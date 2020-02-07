2020/02/07 | 15:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغريم جونسون آند جونسون مبالغ خيالية المستقلة / طالبت هيئة محلفين بولاية نيوجرسي الأميركية شركة “جونسون آند جونسون” دفع تعويضات تصل قيمتها إلى نحو 750 مليون دولار بعد أن تسببت بودرة الأطفال التي تنتجها بإصابات بالسرطان.وأمرت هيئة المحلفين شركة منتجات العناية بالأطفال العملاقة “جونسون آند جونسون” بدفع هذا المبلغ لأربعة مدعين يزعمون أن مسحوق […]

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