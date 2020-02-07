2020/02/07 | 15:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اختار مهرجان البحرين السينمائي النجمة المصرية ليلى علوي لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية، في أولى دوراته التي تنطلق شهر مارس/ آذار القادم.واوضح بيان عن إدارة المهرجان، إن اختيار ليلى علوي (58 عاما) جاء ”لما تتمتع به من خبرة في المجال السينمائي، إلى جانب رئاستها وعضويتها للعديد من لجان التحكيم في مهرجانات دولية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهرجان البحرين السينمائي‎ يختار ليلى علوي لرئاسة تحكيم اولى دوراته) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهرجان البحرين السينمائي‎ يختار ليلى علوي لرئاسة تحكيم اولى دوراته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).