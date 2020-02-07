برطلة تحلّق بأجنحة السلام في سماء نينوى في أضخم حدث تاريخي شهدته

2020/02/07 | 15:34 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 _جميل الجميل – نساء من مكوّنات نينوى يتجمّعن سوية من أجل إقامة أضخم بازار متنوّع في محافظة نينوى.– شباب يحملون السلام في قلوبهم ويطلقون أعظم رسائل في مركز مدّ الجسور بين مجتمعات برطلة بعد إفتتاحه.في أضخم إحتفالية في محافظة نينوى أقامتها منظمة “جسر إلى – UPP الإيطالية” ضمن مشروعها مدّ …

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