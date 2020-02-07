2020/02/07 | 15:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيستاني يندد بقتل المتظاهرين ويتحدث عن حكومة علاوي المستقلة / ندد المرجع الاعلى لشيعة العراق، علي السيستاني في خطبة اليوم الجمعة بـ”العنف” الذي راح ضحيته محتجون، في مدينة النجف جنوب البلاد قبل أيام.وشدد السيستاني في الخطبة التي ألقاها وكيل عنه، على أن أي حكومة عراقية، “يجب أن تحظى بثقة الشعب ومساندته”.وأضاف: “على القوات […]

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