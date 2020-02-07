بزنس انسايدر: مواطنو الولايات المتحدة دفعوا تريليوني دولار لحرب العراق

2020/02/07 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة “بزنس انسايدر” الاقتصادية الأميركية، عن تكلفة الحرب في العراق عام الفين وثلاثة.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أن دافعي الضرائب الأميركيين دفعوا ما متوسطه ثمانية الاف دولار لكل منهم، وأكثر من تريليوني دولار إجمالياً لحرب العراق وحدها، مشيرة الى أن التكاليف الفعلية للحرب تتجاوز ميزانيات البنتاغون المعتمدة، وتنتقل إلى أجزاء أخرى من الميزانية الفيدرالية على عكس معظم الحروب في التاريخ.

وأضافت، أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من ستة تريليونات دولار على جميع جهودها في “الحرب على الإرهاب” في العراق وسوريا، إلى جانب أفغانستان وباكستان.

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