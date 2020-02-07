أربعة يتبرأون من محمد علاوي أو العمل في فريقه.. بيانات تبرئة متوالية

2020/02/07 | 15:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تبرأت الشخصيات الأربعة التي أتهمت مؤخرا بعملها مع الفريق التفاوضي لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، من دخولها بهذه المهمة مع الرئيس المكلف، حيث نفى كل من السياسي عزت الشابندر والمحلل السياسي ابراهيم الصميدعي والمراقب هشام الهاشمي بالاضافة إلى أكرم زنكنة الأخبار التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص.تفاعل المغردين يقال […]

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