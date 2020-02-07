اليونسكو تسجل “النخلة” و”الزيارة الاربعينية” على قائمة التراث العالمي

2020/02/07 | 15:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد في إنجاز جديد يحققه العراق على الصعيد الثقافي اصدرت المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) شهادتي تسجيل (النخلة) التي تمثل رمزاً من رموز بلاد الرافدين عبر التاريخ (والزيارة الاربعينية) التي تمثل واحداً من أكبر التجمعات البشرية في العالم ضمن قائمة التراث الثقافي الانساني غير المادي.و تلقى وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور […]

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