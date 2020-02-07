قيادي في صادقون يدعو إلى تحديد أماكن للتجمع السلمي ويطالب بمحاسبة المندسين

2020/02/07 | 15:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعا القيادي في كتلة صادقون البرلمانية، نعيم العبودي، الجمعة (07 شباط 2020)، إلى تحديد أماكن معينة ...





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