2020/02/07 | 15:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت اليونسكو، اليوم الجمعة، شهادتي تسجيل (النخلة) و(أربعينية الأمام الحسين) على لائحة التراث العالمي غير المادي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليونسكو تصدر شهادتي تسجيل للعراق على لائحة التراث العالمي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليونسكو تصدر شهادتي تسجيل للعراق على لائحة التراث العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).