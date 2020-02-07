أرقام جديدة.. كم دفع كل أميركي من كلفة الحرب في العراق؟

2020/02/07 | 15:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدر تقرير جديد صادر عن إحدى الجامعات الأميركية كلفة الحرب على العراق بنحو 2 تريليون دولارا، كانت حصة دافعي الضرائب الأميركيين منها ما يقارب ثمانية آلاف دولار لكل واحد منهم.

وذكر موقع "بزنس إنسايدر" أن التقرير الذي أعده باحثون في جامعة براون بولاية ماساتشوستس أشار إلى أن هذه الأرقام تجاوزت بكثير المبالغ التي خصصتها وزارة الدفاع الأميركية للحرب في العراق.

ووفقا للموقع فإن البنتاغون قدر أن الأميركيين دفعوا في المتوسط 3907 دولارا لكل من الحرب في العراق وسوريا حتى الآن.

وفي مارس 2019 قدرت وزارة الدفاع أن الحروب في العراق وأفغانستان وسوريا مجتمعة كلفت كل دافع ضرائب أميركي حوالي 7623 دولارا في المتوسط.

وبصرف النظر عن التكلفة الباهظة لحرب العراق يؤكد التقرير أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 6.4 تريليون دولار على جميع جهودها في الحرب على الإرهاب.

يشير التقرير إلى ان البنتاغون خصصت حوالي 838 مليار دولار لعمليات الطوارئ العسكرية في العراق من السنة المالية 2003 إلى 2019، بما في ذلك العمليات ضد داعش في العراق وسوريا.

لكن ومع ذلك تقول المديرة المشاركة في إعداد التقرير ستيفاني سافيل إن التكاليف الفعلية للحرب غالبا ما تتجاوز تكلفة الميزانيات التي وافق عليها الكونغرس.

ووفقا للتقرير فإن كلف الحرب التي بلغت تريليوني دولار توزعت على المبالغ التي خصصتها وزارة الدفاع صراحة للحرب، تضاف لها كلفة إنفاق وزارة الخارجية، ورعاية قدامى المحاربين في حرب العراق و الفوائد الناجمة عن الاقتراض لتغطية كلف الحرب.

وبلغت الأموال التي انفقتها وزارة الخارجية حوالي 59 مليار دولار، وفي الوقت نفسه تم إنفاق 199 مليار دولار على قدامى المحاربين في العراق الذين يتلقون الرعاية الطبية وغيرها من التعويضات.

ووفقا لموقع "بزنس إنسايدر" فإن هناك مبلغا مفاجئا من التكاليف يتعلق بسداد الفوائد على الدين المستحق على الولايات المتحدة منذ خوض الحرب.

ويضيف أن الولايات المتحدة قامت بتمويل الحرب التي أطلقتها على الإرهاب بعد هجمات سبتمبر من خلال الاقتراض.

وقدرت الفوائد التراكمية الناجمة عن اقتراض مبلغ تريليوني دولار هي كلفة الحرب على العراق بنحو 925 مليار دولار.

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