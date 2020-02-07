منظمة الصحة العالمية تؤكد وجود نقص حاد في العالم من معدات الوقاية من “كورونا”

2020/02/07 | 15:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن العالم يواجه نقصا في الملابس الواقية، والكمامات، والقفازات، وغيرها من معدات الوقاية لمكافحة وباء فيروس “كورونا” المنتشر.وأوضح غيبريسوس في كلمة أمام المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، أنه حتى الساعة السادسة صباحا بتوقيت جنيف، اليوم الجمعة، كانت هناك 31211 حالة إصابة مؤكدة في […]

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