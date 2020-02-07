2020/02/07 | 15:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو : الأمير الحسن عن مواقف العرب من الصفقة «يطبّعون مباشرة» المستقلة /قال ولي العهد الأردني السابق، الأمير الحسن بن طلال، إنه من غير المتوقع مواقف مغايرة من الدول العربية، بشأن صفقة القرن، متسائلا: “ماذا نتوقع من دول بعيدة بدأت تتصل وتطبع العلاقة مباشرة؟”.وقال الحسن خلال لقاء مع قناة فرانس24: “السؤال ما هو حجم […]

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