2020/02/07 | 15:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة الكاتب المصري «لينين الرملى» بعد صراع مع المرض (المستقلة) – منى شعلان/ رحل منذ قليل الكاتب والسيناريست المصري «لينين الرملى» بعد صراع طويل مع المرض ، عن عمر ناهز الـ75 عاما، وهو أحد كتاب المسرح المهمين في تاريخ الفن المصرى، بدأ مسيرته بالتعاون مع الفنان محمد صبحي وقدما للمسرح المصري روائع الأعمال .الكاتب […]

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