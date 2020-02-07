2020/02/07 | 15:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكشف عن تسريب معلومات بمنظمة تحقق بـ”كيماوي دوما” السورية المستقلة / أفادت منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية”، بأن تحقيقا أجرته كشف تسريب اثنين من موظفيها السابقين معلومات سرية حول هجوم مدينة دوما الكيماوي في الغوطة الشرقية.ووقعت المجزرة الكيماوية في نيسان/ أبريل 2018، واتهمت المعارضة النظام السوري بارتكابها ضد المدنيين.وتسبب الهجوم حينها بمقتل 60 شخصا، […]

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