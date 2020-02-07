وقفة احتجاجية امام السفارة الامريكية في الاردن ضد (صفقة القرن)

2020/02/07 | 15:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

شارك مئات الأردنيين، اليوم الجمعة، في وقفة احتجاجية قرب السفارة الأمريكية بالعاصمة عمان، ضد "صفقة القرن".

وتأتي الفعالية للجمعة الثانية على التوالي، بدعوة من التحالف الوطني لمجابهة "صفقة القرن".

وهتف المشاركون "حلو عنا حلو عنا..



هذا الوطن كله النا"، و"يا هالناس يا هالناس..



صفقة القرن رح تنداس"، وغيرها من العبارات الأخرى.

كما رفع المشاركون لافتات كتب عليها: "القدس أمانة..



أشعلها ثورة"، و"وادي الأردن للأردنيين..



مش (ليس) للصهاينة الغاصبين".

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