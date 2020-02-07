الصحة العالمية: العالم يواجه نقصا في معدات الوقاية من كورونا

2020/02/07 | 15:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، عن نقص في المعدات والادوات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا الذي يشهده العالم الان.

وقال غيبريسوس في كلمة أمام المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، إن "العالم يواجه نقصا في الملابس الواقية، والكمامات، والقفازات، وغيرها من معدات الوقاية لمكافحة وباء فيروس كورونا المنتشر".

وأوضح أنه "حتى الساعة السادسة صباحا بتوقيت جنيف، كانت هناك 31211 حالة إصابة مؤكدة في الصين و637 حالة وفاة".

وأضاف انه "خلال اليومين الأخيرين، كان هناك عدد أقل من الإصابات المبلغ عنها في الصين، وهذا خبر سار"، محذرا من "هذه الأرقام قد ترتفع مرة أخرى".

وكان مدير المنظمة قد أعلن في وقت سابق أنه حتى الآن لم يعرف سوى القليل عن فيروس "كورونا" الجديد، عدا حقيقة أنه أكثر خطورة على كبار السن وعلى أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل السكري وضغط الدم.

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