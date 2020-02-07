الحذر من جيل “السحل”

2020/02/07 | 15:58 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد الباسم لم تنته الثورةُ العراقية ولن تنتهِ، هذا هو الأكيد، والأكيد أيضاً أن حفلات القمع والعنف وقتل المحتجين ستستمر، ببركة الأحزاب الفاسدة والميليشيات المسلحة، لا سيما تلك المدمنة على […]

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