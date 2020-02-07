2020/02/07 | 15:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة، الجمعة، عن البدء برفع جميع القطوعات والكتل الكونكريتية في مناطق جنوب بغداد.وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي، لـ السومرية نيوز وتابعته وكالة صدى الاعلام ، “غدا صباحا سيتم رفع جميع القطوعات والكتل الكونكريتية من الافرع والشارع الرئيسي بدءا من منطقة البياع وصولا الى منطقة المهدية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سكرتير رئيس الوزراء البياتي: غدا رفع جميع القطوعات من البياع وحتى المهدية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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