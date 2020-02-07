القانونية النيابية: الإهمال والتسويف حالا دون تصويت البرلمان على قانون المحكمة الاتحادية

2020/02/07 | 16:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عزت اللجنة القانونية النيابية عدم تصويت مجلس النواب على قانون المحكمة الاتحادية إلى إهمال الكتل السياسية وتسويفها للأمر من أجل تحقيق مكاسب خاصة.

وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي في تصريح، إن قانون المحكمة الاتحادية يحل جميع الإشكاليات بين المحكمة والقضاء كونه ينضم عملها ويقضي على قضية الفراغ الدستوري، مبينا أن الكتل السياسية تتحمل مسؤولية عدم تمرير القانون.

وأضاف العقابي ان القانون جاهز للتصويت ولا توجد عليه اي خلافات سياسية آو قانونية تعيق تمريره، داعيا جميع الكتل والقوى السياسية الى الاتفاق على موعد التصويت لحل المشاكل القضائية، كون استمرار الإهمال والتسويف في هذه المرحلة الحساسة سيعمق الخلافات ويجر البلاد الى المجهول.

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