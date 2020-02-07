تحالف الفتح: ماكنزي قدم طلبا للرئاسات الثلاث بشأن نشر منظومة باتريوت في القواعد الأميركية

2020/02/07 | 16:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب حامد الموسوي، عن فحوى زيارة قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكنزي إلى بغداد.

وقال الموسوي في تصريح، إن ماكنزي قدّم طلباً للرئاسات الثلاث لنشر منظومة الباتريوت في العراق لحماية القواعد الاميركية من الصواريخ الباليستية، معتبرا ذلك مؤشراً خطيراً على أن الأيام المقبلة سيكون العراق ساحة للصراع.

وأضاف، أن خطورة صواريخ الباتريوت انها تعترض الصواريخ الباليستية في السماء وتسقط باتجاه آخر، فقد تضرب مدناً او قوات عسكرية او مدنيين وبالتالي هذا يعتبر موضوعاً خطيراً بحسب تعبيره.

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