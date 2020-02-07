إيران ترفض التفاوض بدون شروط مسبقة مع الولايات المتحدة

2020/02/07 | 16:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة الإيرانية رفض طهران الطلب الأمريكي بالتفاوض من دون شروط مسبقة، مشيرة إلى أن واشنطن تسعى إلى شل العلاقات المصرفية بين إيران والدول الأخرى.وقال محمد واعظي، المتحدث باسم الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الجمعة، خلال اجتماعه مع المجلس الإداري لمدينة غلستان بشمال شرقي البلاد إن “أمريكا تطلب التفاوض من دون شروط مسبقة، لكننا […]

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