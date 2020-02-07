2020/02/07 | 16:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد: الخزعلي يطالب عبد المهدي بفرض الأمن وإرجاع هيبة الدولة المستقلة / طالب الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، القائد العام للقوات المسلحة بفرض الأمن وإرجاع هيبة الدولة.بعد تشديد المرجعية الدينية وفي اكثر من خطبة على ضرورة حفظ الامن وتأمين ساحات التظاهر صار لزاماً على القائد العام للقوات المسلحة […]

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