2020/02/07 | 16:20 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..ازمة الوقود في نينوى خلفت طوابير من السيارات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/07 | 16:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالفيديو..ازمة الوقود في نينوى خلفت طوابير من السيارات ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالفيديو..ازمة الوقود في نينوى خلفت طوابير من السيارات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).