2020/02/07 | 16:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- وكالات أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن القوات الأميركية قتلت زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية خلال عملية في اليمن.وقال ترامب في بيان نشره البيت الأبيض إن الولايات المتحدة “أجرت عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن نجحت … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من هو الإرهابي قاسم الريمي الذي قتل بضربة أميركية في اليمن؟) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من هو الإرهابي قاسم الريمي الذي قتل بضربة أميركية في اليمن؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).