اندي لاعب كرة قدم موهوب، وحب الموسيقى متغلغل في كيانه منذ الصغر

2020/02/07 | 16:25 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- يسرى علي الداؤدي اندي مراسيل اسحاق من مواليد تلكيف 1995/9/29 حاصل على شهادة الابتدائية، وهو عازف موسيقى يعمل في الحفلات والمناسبات لتوفير مصدر رزقه.مراحل نمو هوايته يقول اندي ل “ايزيدي24”، “منذ نعومة أظافري كان العزف هو الحياة بالنسبة لي، وبسبب الظروف المادي الصعبة وثقافة مجتمعنا التي لا تشجع العوائل على تنمية …

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