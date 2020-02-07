2020/02/07 | 16:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أدرجت المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" النخلة والزيارة الأربعينية على لائحة التراث الإنساني، وفق ما أعلنته وزارة الثقافة العراقية.

وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه شفق نيوز، إنه "في إنجاز ثقافي جديد يحققه العراق على الصعيد الثقافي العالمي، أصدرت المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) شهادتي تسجيل؛ شجرة النخلة التي تمثل أحدى رموز بلاد الرافدين عبر التاريخ، والزيارة الأربعينية التي تمثل واحدة من أكبر التجمعات البشرية في العالم ضمن قائمة التراث الثقافي الإنساني غير المادي".

وأوضحت أن وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الامير الحمداني تلقى رسالة تهنئة مع شهادتي التسجيل الموقعة من قبل المدير العام لليونيسكو بمناسبة قرار اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي إدراج (نخيل التمر وكل ما يتعلق به من المعرفة والمهارات والتقاليد والممارسات) وكذلك إدراج (توفير الخدمات والضيافة خلال الزيارة الأربعينية) في قائمة التراث الثقافي الإنساني غير المادي بناءً على اقتراح العراق.

وتابعت الوزارة أن شهادة التسجيل التي تلقاها الحمداني جاء في مضمونها أن هذا الإدراج يسهم في ضمان رؤية أفضل للثقافة التراثية غير الملموسة، والتوعية بأهميتها وتشجيع الحوار الذي يحترم التنوع الثقافي.

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